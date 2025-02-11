Осужденный за теракт в российском аэропорту обжаловал в суде полученные в СИЗО взыскания

Пожизненно осужденный за теракт в Домодедово Яндиев получил 30 взысканий в СИЗО

Пожизненно осужденный Ислам Яндиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал через суд отменить свыше 30 дисциплинарных взысканий, полученных им во время пребывания в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Яндиев получил более 20 дисциплинарных взысканий за нарушение режима содержания в СИЗО «Лефортово», еще 11 взысканий на него наложили в другом изоляторе, куда он попал после перевода. Среди наказаний — водворение в карцер на 10 суток. Он пытался оспорить назначенные ему взыскания, однако суд отклонил его жалобы.

Яндиев отбывает пожизненный срок за организацию теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году.

24 января 2011 года в зоне прилета террорист-смертник Магомед Евлоева привел в действие бомбу, начиненную шариками от подшипника. Взрыв унес жизни 37 человек, более 170 получили ранения.

По версии следствия, теракт был организован лидером запрещенной в России террористической организацией «Имарат Кавказ» Доку Умаровым. По делу осуждены несколько человек, среди них Яндиев, который вместе с братьями перевозил террориста-смертника.

В 2023 году он судился из-за запрета играть в тетрис. Также он жаловался на наручники при конвоировании, нехватку личного пространства в камере и солнечного света, а также на отказ подселить ему соседа-арестанта.