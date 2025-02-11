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11:43, 11 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты детали о пожизненно осужденном за теракт в Домодедово радикале

РИА Новости: Яндиев, осужденный за теракт в Домодедово, признан опасным
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Осужденный за теракт в российском аэропорту обжаловал в суде полученные в СИЗО взыскания

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Пожизненно осужденный Ислам Яндиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признан опасным: он склонен к побегу, нападению на сотрудников ФСИН и захвату заложников. Детали о его личности раскрывает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Еще во время нахождения в СИЗО его поставили на профилактический учет. Мужчина получил более 20 дисциплинарных взысканий за нарушение режима содержания в СИЗО «Лефортово», еще 11 взысканий на него наложили в другом изоляторе. Среди наказаний — водворение в карцер на 10 суток.

Яндиев отбывает пожизненный срок за организацию теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году.

24 января 2011 года в зоне прилета террорист-смертник Магомед Евлоева привел в действие бомбу, начиненную шариками от подшипника. Взрыв унес жизни 37 человек, более 170 получили ранения.

По версии следствия, теракт был организован лидером запрещенной в России террористической организацией «Имарат Кавказ» Доку Умаровым. По делу осуждены несколько человек, среди них Яндиев, который вместе с братьями перевозил террориста-смертника.

В 2023 году он судился из-за запрета играть в тетрис. Также он жаловался на наручники при конвоировании, нехватку личного пространства в камере и солнечного света, а также на отказ подселить ему соседа-арестанта.

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