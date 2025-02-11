Подрыв саперами французской крылатой ракеты в российском регионе сняли на видео

Саперы МЧС России обезвредили в Курской области крылатую ракету SCALP

В Курской области саперы МЧС обезвредили французскую крылатую ракету SCALP. Подрыв снаряда сняли на видео, опубликованное ведомством в Telegram.

На кадрах видно лежащие в лесополосе фрагменты ракеты, рядом с которыми саперы МЧС устанавливают взрывчатку. После команды «огонь» сотрудники экстренной службы осуществляют детонацию.

«С помощью беспилотника специалисты разведали местность и убедились, что рядом нет людей. После чего обезвредили ракету и уничтожили боевые части накладным зарядом на месте», — рассказали в ведомстве.

Командир сводного отряда разминирования с позывным Пчела подчеркнул, что с августа 2024 года саперы МЧС совершили почти 300 выездов, уничтожив порядка 2000 взрывоопасных предметов. Все мероприятия проводятся в рамках действующего режима контртеррористической операции.

Ранее, в ноябре 2024 года, в сети появилось видео с подрывом снаряды времен Гражданской войны, найденных в Орске. Гранату Ф-1 и снаряды калибра 37 миллиметров нашел местный житель. Детонацию опасных предметов провели в безлюдной местности.