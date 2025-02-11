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17:16, 11 февраля 2025Путешествия

Поездка пары в Лас-Вегас в честь годовщины свадьбы превратилась в ад из-за опасной болезни

Daily Mail: Женщина попала в больницу во время отпуска из-за токсического шока
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Поездка пары австралийских туристов в Лас-Вегас в честь годовщины свадьбы превратилась в ад из-за опасной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 53-летняя Рэйчел Ходжкинсон и 56-летний Дэррил Келси прибыли в Лас-Вегас 20 января. Они собирались отпраздновать день рождения Келси и годовщину их свадьбы во время отпуска. Спустя несколько дней женщина поскользнулась в душе гостиничного номера, после чего перестала узнавать супруга и не могла объяснить, что с ней происходит.

В результате Ходжкинсон попала в больницу, где ее состояние резко ухудшилось. Врачи установили, что у туристки токсический шок, из-за чего она впала в состояние бреда. Медики предупредили, что это может быть опасно для жизни женщины.

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Уточняется, что Ходжкинсон уже провела в медучреждение 11 дней и пробудет там еще две недели. За ее лечение Келси придется платить из собственных средств, поскольку туристическая страховка не покрыла эти траты. Друзья семьи начали сбор денег, чтобы помочь паре. Мужчина переживает, что уже никогда не сможет выплатить долги, в которые влез.

Ранее австралийская туристка отправилась в отпуск мечты в Канаду и описала поездку фразой «настоящий ад». Хлоя Мибус ехала одна в машине, и в нее врезался грузовик.

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