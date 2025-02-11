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20:25, 11 февраля 2025Спорт

Российский боксер обвинил в предательстве Усика

Российский боксер Чеботарев обвинил украинца Усика в предательстве церкви
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Призер чемпионата мира по боксу Артем Чеботарев обвинил в предательстве украинца Александра Усика. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не люблю предателей своих идей. Ведь сначала он говорил, что чуть ли не самый православный человек во всем мире. И на все бои выходил с крестом», — заявил спортсмен. По его мнению, Усик не защищает православную церковь на Украине, с которой борется власть.

В 2024 году американский журнал The Ring признал Усика боксером года. В активе украинца 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.

Чеботарев, помимо золота чемпионата Европы, является бронзовым призером первенства мира и участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Чеботарев завершил спортивную карьеру в 2020 году.

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