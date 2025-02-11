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17:38, 11 февраля 2025Экономика

Тысячи жителей российского города остались без тепла

Жильцы 147 домов в Тюмени остались без тепла и горячей воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Тысячи жителей Тюмени остались без отопления и горячей воды из-за аварии. Об этом со ссылкой на пресс-службу теплоснабжающей компании УСТЭК сообщает Ura.ru.

Речь идет о микрорайоне Лесобаза. Причиной отключения, которое произошло во вторник утром, 11 февраля, стало повреждение на тепломагистрали, оно затронуло 147 многоквартирных домов, пять детских садов и три школы на улицах Камчатской, Домостроителей, Судостроителей, Западносибирской, Мебельщиков, Лесопарковой, Константина Заслонова и других. Вернуть тепло и горячую воду в дома в УСТЭК пообещали до 7 утра среды, 12 февраля, однако работы постараются завершить раньше срока.

Ранее в этот же день стало известно, что с отключениями отопления столкнулись и жители домов между улицами Волкова и бульваром Комарова в Ростове-на-Дону.

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