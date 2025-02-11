В Федерации фигурного катания оценили невозвращение Валиевой отнятых у нее медалей

ФФККР: Для возврата отнятых у Валиевой медалей нужны юридические обоснования

Пезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил то, что российская фигуристка Камила Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали. Его слова приводит ТАСС.

Сихарулидзе заявил, что ФФККР не консультировалась со спортсменкой по поводу перераспределения медалей. «Прежде всего нужны юридические обоснования», — посчитал он.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России 2022 года должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).