Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ребекка Шрамкова
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Доха (ж)
Арина Соболенко
1:2
Завершен
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Элина Аванесян
Доха (ж)
Динамо М
3:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:1
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
0:3
Завершен
Зенит
Winline Зимний Кубок РПЛ|Финал
Брест
0:3
Завершен
ПСЖ
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 1-й матч
22:39, 11 февраля 2025Спорт

В Федерации фигурного катания оценили невозвращение Валиевой отнятых у нее медалей

ФФККР: Для возврата отнятых у Валиевой медалей нужны юридические обоснования
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Пезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил то, что российская фигуристка Камила Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали. Его слова приводит ТАСС.

Сихарулидзе заявил, что ФФККР не консультировалась со спортсменкой по поводу перераспределения медалей. «Прежде всего нужны юридические обоснования», — посчитал он.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России 2022 года должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

      В США мужчине по ошибке ампутировали руки и ноги

      В Федерации фигурного катания оценили невозвращение Валиевой отнятых у нее медалей

      В Литве назвали причины подорожания электроэнергии

      ХАМАС ответило на угрозы Трампа

      Администрация Трампа задумала ввести санкции против мэра украинского города

      США назвали возвращение Фогеля хорошим знаком на пути к завершению конфликта на Украине

      Директор Эрмитажа назвал Петербург Москвой

      В Турции задержали выбросившую ребенка в море женщину

      Трамп пообещал «правильные» шаги в отношении Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше