В Германии расследуют попытку диверсии на новом боевом корабле. В его двигатели кто-то насыпал стружку

В ФРГ неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатели корвета «Эмден»

Неизвестные в Германии засыпали металлическую стружку в двигатели корвета Военно-морских сил (ВМС) ФРГ «Эмден», это чуть не спровоцировало серьезную поломку. Об инциденте стало известно из совместного расследования телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

Как утверждается в расследовании, стружку обнаружили в двигателе корабля незадолго до первого выхода на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Если бы ее вовремя не нашли и не извлекли, то на корвете могла произойти серьезная поломка, из-за чего он не был бы вовремя передан ВМС ФРГ.

Полиция начала расследование по факту инцидента. Правоохранительные органы допускают, что это была попытка диверсии, сообщают издания.

Корвет «Эмден» планировали использовать для наблюдения за морским пространством. Бундесвер заказал пять новых корветов класса 130 общей ценой в два миллиарда евро.

Летом 2024 года в Германии произошла диверсия на аэродроме в Лейпциге

Ранее стало известно о другой диверсии в Германии. В июле 2024 года на аэродроме логистического центра DHL в Лейпциге загорелась посылка, это чуть не привело к катастрофе. Об инциденте сообщал глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг.

Посылка, которую должны были доставить в одну из стран Балтии, загорелась перед погрузкой в самолет. В результате пламя охватило весь контейнер, в котором находился груз.

Хальденванг назвал произошедшее диверсией и заявил, что избежать авиакатастрофы удалось только «по счастливому стечению обстоятельств», так как посылка загорелась на земле, а не во время полета. Отмечалось, что пожар мог бы возникнуть после взлета, если бы самолет не задержался.

Глава BfV обвинил в произошедшем «российские спецслужбы», которые якобы нарастили акты саботажа в Германии «как количественно, так и качественно».

В августе в Германии опечатали казармы из-за возможной диверсии

В августе 2024 года сообщалось, что немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера в Кельне из-за возможной диверсии.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Газета Der Spiegel писала, что злоумышленники совершили несанкционированное проникновение в казармы и отравили водопроводную воду. После обследования утром, как сообщало издание, в заборе была обнаружена дыра, а во внутренних сообщениях немецкой армии говорилось, что возле забора, окружающего казармы, был замечен подозрительный человек, который после обнаружения скрылся.

Личному составу до выяснения обстоятельств запретили вход на территорию части, расположенной в непосредственной близости от аэропорта Кельна.

Немецких бизнесменов начали пугать угрозой «диверсии»

В июле 2024 года Федеральное ведомство по охране конституции Германии начало пугать немецкие компании «повышенной угрозой диверсий со стороны России». Об этом писало информационное агентство DPA, не приводя никаких конкретных доказательств.

Сообщалось, что об угрозе свидетельствуют случаи, якобы зафиксированные в Европе в 2023 году, а также «возросшие признаки возможной деятельности в Германии». По данным спецслужбы, «российские агенты» якобы изучают профили сотрудников немецких компаний в социальных сетях, которых возможно завербовать. В эту группу входят русскоязычные жители, стремящиеся быстро заработать и обладающие симпатией к России.

Ведомство прогнозировало, что диверсии возможны не только на объектах, связанных с поддержкой Украины, но и на объектах, «стратегическое значение которых для России не сразу очевидно». Также пояснялось, что подобные акции якобы планируют провести, чтобы вызвать чувство неуверенности среди граждан и в ряде экономических отраслей. Конкретных подтверждений этому предоставлено не было.