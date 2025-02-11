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16:54, 11 февраля 2025Россия

В Рособрнадзоре высказались о неравных условиях российских регионов для реформы ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: Не все регионы имеют равные условия для реформы ЕГЭ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Не все российские регионы имеют равные условия для реформы Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время правительственного часа в Госдуме, передает РИА Новости.

По словам Музаева, на сегодняшний день принимаются различные предложения по совершенствованию экзамена.

«По мере возможности внедряем. Но надо понимать, что не все субъекты у нас имеют равные условия. Экзамен все-таки у нас единый, и он должен быть, по условиям в том числе, одинаковым для всех», — заключил он.

Ранее в Госдуме предлагали постепенно отказаться от ЕГЭ. В частности, речь шла о внедрении нового формата оценки знаний выпускников школ, который будет основан в том числе на советской системе образования. В Рособрнадзоре тогда ответили, что в ближайшие годы этого не случится.

Кроме того, звучало предложение предоставить школьникам право выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом. Но инициативу в Госдуме отклонили, обосновав это тем, что нынешний порядок сдачи единого госэкзамена гарантирует единый подход к проверке знаний школьников.

В начале 2025 года депутат Госдумы Олег Смолин предлагал оставить ЕГЭ только для школьников из регионов, которые мечтают поступить в столичные вузы.

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