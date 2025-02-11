В Рособрнадзоре высказались о неравных условиях российских регионов для реформы ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: Не все регионы имеют равные условия для реформы ЕГЭ

Не все российские регионы имеют равные условия для реформы Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время правительственного часа в Госдуме, передает РИА Новости.

По словам Музаева, на сегодняшний день принимаются различные предложения по совершенствованию экзамена.

«По мере возможности внедряем. Но надо понимать, что не все субъекты у нас имеют равные условия. Экзамен все-таки у нас единый, и он должен быть, по условиям в том числе, одинаковым для всех», — заключил он.

Ранее в Госдуме предлагали постепенно отказаться от ЕГЭ. В частности, речь шла о внедрении нового формата оценки знаний выпускников школ, который будет основан в том числе на советской системе образования. В Рособрнадзоре тогда ответили, что в ближайшие годы этого не случится.

Кроме того, звучало предложение предоставить школьникам право выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом. Но инициативу в Госдуме отклонили, обосновав это тем, что нынешний порядок сдачи единого госэкзамена гарантирует единый подход к проверке знаний школьников.

В начале 2025 года депутат Госдумы Олег Смолин предлагал оставить ЕГЭ только для школьников из регионов, которые мечтают поступить в столичные вузы.