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04:21, 11 февраля 2025Мир

Япония ужесточила риторику по претензиям на Курилы

РБК: Премьер Японии Исиба ужесточил риторику по претензиям на Курилы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов. Об этом пишет РБК.

Издание обратило внимание, что впервые за семь лет власти Японии заявили о планах закрепить «принадлежность» островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи за Токио. В частности, Исиба указал, что Япония «продолжит политику, направленную на решение вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключение [с Россией] мирного договора». Ранее Япония требовала передать ей только Шикотан и Хабомаи.

После окончания войны Курильские острова целиком были включены в состав Советского Союза. Однако Япония уже много лет оспаривает их принадлежность. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и потому не подлежит сомнению. После введения антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине Россия прекратила переговоры по вопросу мирного договора с Японией.

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