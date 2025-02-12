23-летняя жена Курбана Омарова показала фигуру через четыре дня после родов

Жена предпринимателя Курбана Омарова Валерия показала фигуру через четыре дня после родов. Архивный ролик появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
23-летняя супруга Омарова разместила видео, на котором предстала в пижаме, состоящей из рубашки и укороченных шортов. Кроме того, звезда позировала с завитыми в локоны светлыми волосами. По словам женщины, через несколько дней после рождения ребенка у нее заметно уменьшился живот.
В октябре 2024 года жена Курбана Омарова планировала открыть салон красоты. Предполагалось, что она намеревалась открыть собственную парикмахерскую, а также продавать косметические товары.