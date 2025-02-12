23-летняя жена Курбана Омарова показала фигуру через четыре дня после родов

Жена Курбана Омарова Валерия показала фигуру через четыре дня после родов

Жена предпринимателя Курбана Омарова Валерия показала фигуру через четыре дня после родов. Архивный ролик появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя супруга Омарова разместила видео, на котором предстала в пижаме, состоящей из рубашки и укороченных шортов. Кроме того, звезда позировала с завитыми в локоны светлыми волосами. По словам женщины, через несколько дней после рождения ребенка у нее заметно уменьшился живот.

В октябре 2024 года жена Курбана Омарова планировала открыть салон красоты. Предполагалось, что она намеревалась открыть собственную парикмахерскую, а также продавать косметические товары.