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17:33, 12 февраля 2025Силовые структуры

Бывшему мэру российского города-курорта продлили арест

В Москве суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-мэр останется в СИЗО до 17 мая.

Копайгородскому предъявлено обвинение по статье 160 («Растрата») УК РФ. По версии следствия, он и его супруга похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что следователи МВД возбудили новое уголовное дело в отношении фигуранта и его жены — по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. По данным следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

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