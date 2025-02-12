Дело изготовителей «Мистера сидра» поступило в российский суд

В Самаре будут судить изготовителей смертельного «Мистера сидра»

В Красноглинский районный суд Самары поступило уголовное дело в отношении изготовителей «Мистера сидра» Артема Айрапетяна и Анара Гусейного. Об этом сообщает РИА Новости.

Они обвиняются по части 3 статьи 238 («Производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности») УК РФ. Дата первого заседания пока не назначена.

По данным следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Он поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». От его употребления пострадал 101 человек в разных регионах страны.