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09:58, 12 февраля 2025Спорт

Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России

Губерниев: Буду присматривать за лыжами на посту советника министра спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России. Его слова приводит Sport24.

Журналист отметил, что будет помогать министру Михаилу Дегтяреву развивать спорт в стране. «Еще буду помогать нашим спортсменам вернуться, проводить медийную работу и готовить плацдарм для возвращения», — заявил Губерниев.

Он также отметил, что будет присматривать за отдельными федерациями. «Я и присматриваю за лыжами и биатлоном», — добавил комментатор.

11 февраля было объявлено, что Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах. «Дмитрий абсолютно всегда и везде болеет за наших спортсменов и за Россию и это транслирует на многомиллионную аудиторию», — отмечалось в сообщении.

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