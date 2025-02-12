Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России. Его слова приводит Sport24.
Журналист отметил, что будет помогать министру Михаилу Дегтяреву развивать спорт в стране. «Еще буду помогать нашим спортсменам вернуться, проводить медийную работу и готовить плацдарм для возвращения», — заявил Губерниев.
Он также отметил, что будет присматривать за отдельными федерациями. «Я и присматриваю за лыжами и биатлоном», — добавил комментатор.
11 февраля было объявлено, что Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах. «Дмитрий абсолютно всегда и везде болеет за наших спортсменов и за Россию и это транслирует на многомиллионную аудиторию», — отмечалось в сообщении.