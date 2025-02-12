Губерниев: Буду присматривать за лыжами на посту советника министра спорта

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России. Его слова приводит Sport24.

Журналист отметил, что будет помогать министру Михаилу Дегтяреву развивать спорт в стране. «Еще буду помогать нашим спортсменам вернуться, проводить медийную работу и готовить плацдарм для возвращения», — заявил Губерниев.

Он также отметил, что будет присматривать за отдельными федерациями. «Я и присматриваю за лыжами и биатлоном», — добавил комментатор.

11 февраля было объявлено, что Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах. «Дмитрий абсолютно всегда и везде болеет за наших спортсменов и за Россию и это транслирует на многомиллионную аудиторию», — отмечалось в сообщении.