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18:08, 12 февраля 2025Спорт

Кабаева оценила уход Винер с поста главного тренера сборной России

Кабаева: Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева оценила решение Ирины Винер покинуть пост главного тренера сборной России. Ее слова приводятся в Telegram-канале академии «Небесная грация».

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире», — заявила Кабаева. Она отметила, что талант, мудрость и преданность делу Винер вдохновили множество спортсменок.

Кабаева назвала тренера символом силы, грации и стремления к совершенству. По ее словам, достижения Винер навсегда останутся в истории.

Винер объявила об уходе из сборной России ранее 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.

Винер занимала пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. В 2008-м она возглавила Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ).

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