Министр спорта оценил решение Винер покинуть пост главного тренера сборной России

Дегтярев призвал уважать решение Винер покинуть пост тренера сборной России

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил решение Ирины Винер покинуть пост главного тренер сборной страны по художественной гимнастике. Его слова приводит РИА Новости.

Функционер призвал уважать решение специалиста. «Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров», — заявил Дегтярев.

Винер объявила об уходе из сборной России ранее 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.

Винер занимала пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. В 2008-м она возглавила Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ).