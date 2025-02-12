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15:32, 12 февраля 2025Путешествия

Россиянку с семьей отказались пускать в Китай из-за одного символа в загранпаспорте

Жительница Читы отсудила у МВД более 30 тысяч рулей за ошибку в загранпаспорте
Алина Черненко

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россиянка отсудила у Министерства внутренних дел (МВД) РФ более 30 тысяч рулей за ошибку в загранпаспорте, из-за которой ее с семьей отказались пускать в Китай. Об этом сообщается на официальной странице Забайкальского краевого суда во «ВКонтакте».

По данным источника, жительница Читы с мужем и дочерью ехали на автобусе в Поднебесную в составе туристической группы. При прохождении досмотра в пункте пропуска Забайкальск женщине заявили, что ее проездной документ непригоден.

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«Во второй строке на 21 позиции знаков МЧЗ (машиночитаемая запись) отсутствует пол владельца документа, вместо этого указан символ "<" вместо "F", в связи с чем паспорт признали недействительным», — уточнили в суде.

В результате группу задержали вместе с автобусом. Позже всех путешественников, кроме семьи женщины с дефектом в паспорте, пропустили. Россиянке с супругом и ребенком пришлось добираться на рейсовом автобусе до вокзала в Забайкальске и оттуда ехать на поезде в Читу.

После произошедшего туристка подала на МВД в суд и выиграла дело. Ведомство обязали возместить женщине ущерб в размере 12,2 тысячи рублей и выплатить еще 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее россиянин лишился путешествия в ОАЭ из-за ошибки в загранпаспорте и решил засудить МВД на 200 тысяч рублей. Ему отказали в посадке на рейс, поскольку на первой странице документа отсутствовала механическая машиносчитываемая полоса.

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