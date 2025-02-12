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00:14, 13 февраля 2025Спорт

Украинский вратарь вновь не поприветствовал Головина перед матчем Лиги чемпионов

Украинский вратарь Трубин не пожал руку россиянину Головину перед матчем ЛЧ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Головин (справа)

Александр Головин (справа). Фото: Manon Cruz / Reuters

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин вновь не пожал руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Трубин прошел мимо Головина во время традиционного приветствия игроков команд. Россиянин на это никак не отреагировал.

Стыковочный матч за право выхода в 1/8 финала ЛЧ проходит в Монако. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 18 февраля.

В ноябре 2024-го Трубин также отказался от рукопожатия с Головиным. Россиянин отреагировал на поведение украинца удивленным взглядом вслед.

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