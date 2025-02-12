Украинский вратарь вновь не поприветствовал Головина перед матчем Лиги чемпионов

Украинский вратарь Трубин не пожал руку россиянину Головину перед матчем ЛЧ

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин вновь не пожал руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Трубин прошел мимо Головина во время традиционного приветствия игроков команд. Россиянин на это никак не отреагировал.

Стыковочный матч за право выхода в 1/8 финала ЛЧ проходит в Монако. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 18 февраля.

В ноябре 2024-го Трубин также отказался от рукопожатия с Головиным. Россиянин отреагировал на поведение украинца удивленным взглядом вслед.