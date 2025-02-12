Минэкономики сообщило об ускорении инфляции в России

Минэкономики сообщило об ускорении недельной инфляции в России до 0,23 процента

Недельная инфляция в России за период с 4 по 10 февраля ускорилась с 0,16 процента в предыдущий период до 0,23 процента, с начала февраля рост цен составил 0,3 процента. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте Минэкономразвития.

С начала года инфляция составила 101,53 процента. В последние время недельный рост цен снижался, однако текущий результат стал первым движением в обратном направлении.

Продовольственная инфляция за неделю составила 0,39 процента, в том числе на плодоовощную продукцию — 1,1 процента, в то время как непродовольственные товары подорожали на 0,1 процента. Выше среднего подорожали огурцы (2,47 процента), картофель (1,74 процента), томаты (1,5 процента) и капуста (1,31 процента).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина не только обеспечить долгосрочный и сбалансированный рост экономики страны, но и добиться остановки инфляции до конца года. Он подчеркнул, что по состоянию на 3 февраля рост цен даже ускорился по сравнению с прошлым годом — 9,9 процента против 9,52 процента. В свою очередь, глава правительства указал на то, что тренд на снижение кредитования граждан и бизнеса уже наметился, он создает предпосылки для остановки инфляции.

Между тем департамент исследований и прогнозирования Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды» отметил, что замедление кредитования не привело к торможению экономики, поскольку оно было полностью компенсировано ростом бюджетных расходов. Позднее Минфин сообщил о рекордном росте расходов бюджета в январе, в результате которого его дефицит превысил запланированный на весь год почти в полтора раза.