Усик о завершении карьеры: Мне осталось полтора-два года в боксе

Украинский боксер Александр Усик раскрыл сроки завершения карьеры. Его слова приводит Sky Sports.

Усик заявил, что ему осталось полтора-два года в боксе. «Я чувствую себя отлично. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего два», — поделился он. В своем следующем поединке он хочет встретиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил британца Тайсона Фьюри.

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.