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12:53, 12 февраля 2025Культура

В Москве началась церемония прощания с Олегом Стриженовым

В Москве началось прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым . Об этом сообщает ТАСС.

Траурное мероприятие началось в храме Святителя Николая на Трех Горах. Перед началом церемонии сын актера Александр Стриженов сказал, что его отца не стало после продолжительной болезни. Он также уточнил, что семья приняла решение не сообщать об этом, «поскольку это личная история».

Ранее стало известно, что Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище.

9 февраля Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Отмечалось, что это случилось в одной из московских больниц, куда он был госпитализирован после того, как перенес инфаркт головного мозга — ишемический инсульт.

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