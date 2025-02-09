Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет вскоре после инсульта

Народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Стриженов был звездой послевоенного советского кино и одним из первых отечественных артистов, которого считали настоящим секс-символом.

За два дня до смерти Олега Стриженова стало известно о перенесенном им инсульте

Смерть актера подтвердила его помощница, ответившая на вопрос о его кончине: «Да, это так». Стриженов ушел из жизни в одной из московских больниц, где был госпитализирован после того, как перенес инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Врачам удалось остановить острое нарушение мозгового кровообращения и стабилизировать состояние артиста, который провел больше месяца в больнице.

Фото: РИА Новости

7 февраля, по словам сына Стриженова, актера и телеведущего Александра, его отец чувствовал себя хорошо. О нормальном состоянии здоровья мужа на следующий день заявила и жена артиста Лионелла Пырьева. Она отметила, что супруг проходил в больнице плановое обследование.

Олег Стриженов прославился ролями в советском кино 1950-х

Стриженов родился в семье комбрига Красной армии и подростком застал Великую Отечественную войну, в последние годы которой он работал над восстановлением Москвы. Закончив в 1953 году театральное училище имени Щукина, молодой актер поступил в труппу Государственного русского драматического театра Таллина. Именно на сцене эстонского театра Стриженова заметили участники съемочной группы фильма «Овод» по популярному в Советском Союзе роману Этель Войнич. Роль в экранизации сделала артиста известным на всю страну.

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Олег Стриженов в роли советского разведчика Льва Маневича в кадре из художественного фильма "Земля, до востребования". Фото: РИА Новости

В 1950-х и 1960-х Стриженову доставались образы главных романтических героев советского кино послевоенной эпохи. Он сыграл сразу две роли в приключенческом фильме «Мексиканец» по Джеку Лондону, а в ставшей хитом советского проката и призером Каннского фестиваля ленте «Сорок первый» изобразил трагически погибающего белогвардейца.

Поддерживали романтическое амплуа актера и его последующие работы: «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья», «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия».

Александр Стриженов, Екатерина Стриженова, Олег Стриженов с супругой Лионеллой Пырьевой и Александра Стриженова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актерскую карьеру также выбрали для себя и дети Олега Стриженова: дочь Наталья и сын Александр. Наталья Стриженова ушла из жизни в 2003 году.