Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:53, 9 февраля 2025Культура

Умер народный артист Олег Стриженов. Он был главным романтическим героем кино СССР

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет вскоре после инсульта
Денис Рузаев
Денис Рузаев

Фото: РИА Новости

Народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Стриженов был звездой послевоенного советского кино и одним из первых отечественных артистов, которого считали настоящим секс-символом.

За два дня до смерти Олега Стриженова стало известно о перенесенном им инсульте

Смерть актера подтвердила его помощница, ответившая на вопрос о его кончине: «Да, это так». Стриженов ушел из жизни в одной из московских больниц, где был госпитализирован после того, как перенес инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Врачам удалось остановить острое нарушение мозгового кровообращения и стабилизировать состояние артиста, который провел больше месяца в больнице.

Фото: РИА Новости

7 февраля, по словам сына Стриженова, актера и телеведущего Александра, его отец чувствовал себя хорошо. О нормальном состоянии здоровья мужа на следующий день заявила и жена артиста Лионелла Пырьева. Она отметила, что супруг проходил в больнице плановое обследование.

Олег Стриженов прославился ролями в советском кино 1950-х

Стриженов родился в семье комбрига Красной армии и подростком застал Великую Отечественную войну, в последние годы которой он работал над восстановлением Москвы. Закончив в 1953 году театральное училище имени Щукина, молодой актер поступил в труппу Государственного русского драматического театра Таллина. Именно на сцене эстонского театра Стриженова заметили участники съемочной группы фильма «Овод» по популярному в Советском Союзе роману Этель Войнич. Роль в экранизации сделала артиста известным на всю страну.

Блондина Олега Стриженова и брюнета Василия Ланового записали в романтики, воплощение советской чувственности и мужественности

Кинокритик Вита Рамм
Олег Стриженов в роли советского разведчика Льва Маневича в кадре из художественного фильма

Олег Стриженов в роли советского разведчика Льва Маневича в кадре из художественного фильма "Земля, до востребования". Фото: РИА Новости

В 1950-х и 1960-х Стриженову доставались образы главных романтических героев советского кино послевоенной эпохи. Он сыграл сразу две роли в приключенческом фильме «Мексиканец» по Джеку Лондону, а в ставшей хитом советского проката и призером Каннского фестиваля ленте «Сорок первый» изобразил трагически погибающего белогвардейца.

Поддерживали романтическое амплуа актера и его последующие работы: «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья», «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия».

Александр Стриженов, Екатерина Стриженова, Олег Стриженов с супругой Лионеллой Пырьевой и Александра Стриженова

Александр Стриженов, Екатерина Стриженова, Олег Стриженов с супругой Лионеллой Пырьевой и Александра Стриженова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актерскую карьеру также выбрали для себя и дети Олега Стриженова: дочь Наталья и сын Александр. Наталья Стриженова ушла из жизни в 2003 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер народный артист Олег Стриженов. Он был главным романтическим героем кино СССР

      Умер научный руководитель института США и Канады РАН Рогов

      Ирландский боксер умер через неделю после поражения

      Трамп пригрозил Путину включением «некоторых территорий России» в Конституцию Украины

      Трамп поручит Илону Маску проверить министерство образования и Пентагон

      Моргенштерн решил удалить татуировки с лица

      Российский боец в тапках и майке сбил из ПЗРК дрон ВСУ и попал на видео

      Первая ракетка мира выбрала между сексом и Instagram

      Одна обезьяна «отключила» электричество по всей стране

      Маск предложил закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше