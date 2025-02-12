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09:24, 12 февраля 2025Забота о себе

Врач опровергла четыре популярных заблуждения о питании и здоровье ЖКТ

Гастроэнтеролог Бакаева заявила, что острая пища не повреждает желудок
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Гастроэнтеролог Софья Бакаева заявила, что многие популярные в сети советы по питанию не соответствуют действительности. Четыре самых распространенных заблуждения врач опровергла в своем Telegram-канале.

Так, Бакаева назвала мифом убеждение, будто острая пища повреждает желудок. Она объяснила, что остроту еде придает вещество капсаицин, которое воздействует на рецепторы, вызывая ощущение жжения, но оно никак не влияет на слизистую оболочку желудка.

Еще одним распространенным мифом гастроэнтеролог считает утверждение, что запивать пищу во время еды вредно для здоровья ЖКТ. «На самом деле питье воды во время еды никак не замедляет пищеварение и не разбавляет желудочный сок», — утверждает Бакаева.

Не соответствует действительности, по ее словам, и убеждение, что всем людям необходимо есть три раза в день. Потребность в приеме пищи зависит от возраста, образа жизни, уровня активности и состояния здоровья: кто-то чувствует себя лучше при пяти-шестиразовом питании, а кому-то достаточно есть два раза в день, рассказала врач.

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Кроме того, вопреки распространенному мнению, процесс пищеварения не прекращается во время сна, рассказала доктор. По ее словам, все рекомендации по последнему приему пищи перед сном направлены на профилактику проявляющейся изжогой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), а не потому что желудок и кишечник работают по часам.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов назвал способ побороть привычку есть сладости. По его словам, нужно постепенно заменять их более полезными продуктами, например фруктами и орехами.

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