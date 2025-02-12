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15:11, 12 февраля 2025Экономика

В Москве опечатали ресторан из-за нарушений

Ресторан «The Бык» в Москве закрыли на 60 дней из-за многочисленных нарушений
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: José Ignacio Pompé / Unsplash

Тверской районный суд Москвы по иску столичного управления Роспотребнадзора остановил работу ресторана «The Бык» в доме 48 по 2-й Брестской улице на 60 суток из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Поводом для прихода его сотрудников стала жалоба клиента на отравление. Контроль показал, что ресторан не соблюдал условия хранения пищевой продукции. В частности, нарезанные ингредиенты хранились без холода, у продуктов не было маркировки изготовителя и информации об условиях хранения и сроках годности, а также приборов для измерения температуры в местах, где хранится продукция. Санитарное состояние холодильного оборудования признано неудовлетворительным.

Взятые анализы продукции показали, что в них присутствуют бактерии группы кишечных палочек, а содержание микроорганизмов повышено. С реализации по итогам визита сняты 544 килограмма пищевой продукции, помещения ресторана опечатаны с 27 января.

Ранее сообщалось, что в Москве могут остановить работу около половины магазинов дискаунтера «Светофор». Проверки, проходящие во многих регионах России, выявили массу нарушений. Ни одной точки торговой сети, к которой у специалистов Россельхознадзора не возникло бы замечаний, обнаружить не удалось.

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