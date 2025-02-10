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18:53, 10 февраля 2025Экономика

Нарушения нашли во всех магазинах «Светофор»

Россельхознадзор сообщил о нарушениях во всех проверенных магазинах «Светофор»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Проведенные с начала года специалистами Россельхознадзора массовые проверки магазинов торговой сети «Светофор» во многих регионах страны выявили многочисленные нарушения в каждой точке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В продаже обнаружены фальсифицированная и небезопасная продукция животного происхождения. Выявлены нарушения прослеживаемости, требований технических регламентов и ветеринарного законодательства.

При проверке одного из магазинов в Тверской области были взяты пробы молочной продукции. Исследования установили, что поддельными оказались некоторые марки сливок, сгущенных сливок, ряженки и творога.

В Омской области в одном из супермаркетов найдено 106 килограммов мясной продукции без документов и 944 килограмма без маркировки производителя с датами изготовления и сроками хранения. Всю обнаруженную продукцию уничтожили. А в магазинах сети в Карелии обнаружили 4,89 тонны творога, произведенного из 55 тонн сливок, для которых, в свою очередь, использовали всего 124 килограмма сырья. Таким образом, была установлена фальсификация документов на продукцию.

По всем выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений.

К проверкам магазинов «Светофор» привело обращение депутата Госдумы Сергея Лисовского, обвинившего сеть в реализации некачественной продукции. В московском регионе были закрыты до половины точек, их работа приостановлена на срок от 60 до 90 дней до устранения нарушений.

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