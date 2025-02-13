Роднина рассказала об общении с Тарасовой

Роднина заявила, что у нее нет проблем в общении с Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об общении с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Ее слова приводит Sport24.

Бывшая спортсменка отметила, что никаких проблем нет. «Если мы в разных сферах деятельности, то как мы должны общаться? Поздравить с днем рождения — я ее поздравила», — заявила Роднина.

В начале мая 2021 года Роднина отказалась считать специалиста своим тренером. В ответ Тарасова назвала экс-фигуристку дурой.

Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974 по 1980 год. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.