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17:50, 13 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о риске лишиться жилья

Юрист Калинина: Россиянин может лишиться жилья при неуплате ипотеки
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянин может лишиться жилья при неуплате ипотеки, а также в ряде других случаев. Их в разговоре с «Вечерней Москвой» назвала адвокат, управляющий партнер международной юридической организации Legal World Ирина Калинина.

Если квартира куплена в ипотеку, а собственник более шести месяцев не вносил взносы, банк может обратиться в суд с иском о выселении. Суд может выселить собственника, даже если в квартире прописаны дети и жилье является единственным. Перестраховаться от такого риска можно, застраховав трудоспособность и возможные проблемы со здоровьем. В случае наступления страхового случая страховая компания покроет платежи по ипотеке на период болезни.

Выселить могут и за неуплату коммуналки. Это касается не собственников жилья, а россиян, живущих по договору социального найма. Государство может обратиться в суд, если такой человек не оплачивает коммунальные услуги в течение шести месяцев. При этом россиянина будет нельзя выселить, если он не платит по уважительным причинам: это длительные задержки зарплаты, болезнь, а также наличие в семье несовершеннолетних детей или инвалидов.

Юрист также напомнила, что с 2021 года за долги можно изъять единственное жилье. Россиянин лишится квартиры при наличии долга в случае, если он не имеет средств для его погашения.

Ранее россиянам назвали минусы кредитов под залог недвижимости. Чаще всего таким займом пользуются, чтобы получить первоначальный взнос по ипотеке. При этом кредитор может оценить квартиру в 60 процентов от рыночной стоимости. Подобный заем также отрицательно скажется на кредитной истории клиента — в этом случае банк может не одобрить ипотеку.

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