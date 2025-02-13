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18:24, 13 февраля 2025Россия

В России не стали вводить один запрет для курильщиков

Госдума отклонила законопроект о запрете курения на остановках и у подъездов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В России не стали вводить один запрет для курильщиков. Речь идет о расширении перечня мест, где курение было бы не разрешено, передает ТАСС.

На пленарном заседании в четверг, 13 февраля, Госдума отклонила законопроект о запрете курения на остановках, у магазинов и подъездов.

На сегодняшний день курить нельзя на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Авторы законопроекта полагали, что отсутствие аналогичных запретов в других местах приносит дискомфорт гражданам.

Парламентарии все же отклонили проект с формулировкой, что не была предоставлена информация «о недостаточной эффективности действующих запретов курения». Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что в российских регионах местные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения для курильщиков.

«В правоприменительной практике при привлечении к административной ответственности нарушителей предложенных дополнительных запретов могут возникнуть трудности в связи с определением границ участков местности, где курение запрещено», — говорится в заключении Думы.

Ранее в Минздраве призвали перейти к радикальным мерам в борьбе с курением и запретить в России продажу вейпов. В конце 2024 года в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что все фракции поддерживают инициативу.

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