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12:54, 26 декабря 2024Россия

В Госдуме захотели ввести полный запрет на торговлю вейпами

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете торговли вейпами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В России захотели ввести полный запрет на торговлю вейпами и жидкостями для них. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из пояснительной записки, основной причиной для появления законопроекта стал резкий рост числа пользователей электронных устройств для курения, в том числе среди подростков, а также слабый контроль со стороны надзорных органов.

Авторы инициативы подчеркивают, что данные приспособления представляют угрозу для здоровья, повышая риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «Кроме того, молодые люди — потребители "вейпов" — склонны далее к переходу на традиционный вариант табакокурения со всеми его негативными последствиями для здоровья», — считают они.

По мнению депутатов, полный запрет на продажу вейпов является необходимой мерой для улучшения общественного здоровья. «Подобная практика существует во многих развитых странах мира», — отметили авторы документа.

Ранее в Минздраве призвали перейти к радикальным мерам в борьбе с курением и запретить в России продажу вейпов. По словам доктора медицинских наук Маринэ Гамбарян, это необходимо для достижения целей государственной политики противодействия потреблению табака. Она подчеркнула, что после этого можно будет вводить такие запреты, как курение в определенном возрасте.

ЖЗЛ
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