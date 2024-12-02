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16:20, 2 декабря 2024Россия

В Минздраве призвали к радикальным мерам в борьбе с курением вейпов

В Минздраве призвали запретить в России продажу вейпов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Минздраве призвали перейти к радикальным мерам в борьбе с курением и запретить в России продажу вейпов. Об этом заявила доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян, передает НСН.

«Для достижения целей государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции нужны не половинчатые меры, а полный запрет на ввоз, производство, оборот и потребление всей новой электронной никотинсодержащей продукции», — обозначила Гамбарян.

По мнению эксперта, после этого в России можно будет вводить такие локальные запреты, как курение в определенном возрасте.

Ранее в Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу, обосновав это, в частности, ухудшающейся экологической обстановкой.

Гамбарян также перечислила вред от курения на ходу. По ее словам, курение на ходу, особенно в холодное время года, вредно для самого курильщика, поскольку горячий дым или пар в сочетании с холодным воздухом, который человек вдыхает, разрушительно действует на эмаль зубов курильщика.

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