В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

Депутат Госдумы Хамитов предложил запретить россиянам курить на ходу

В Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу. С такой инициативой выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов, пишет Shot в Telegram-канале.

По его данным, парламентарий предложил внести поправку в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Он считает, что запрета на курение в общественных местах недостаточно, так как люди часто курят, передвигаясь по улицам — прохожие в это время вынуждены вдыхать их пар от электронных сигарет или дым.

«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан», — пояснил Хамитов.

Кроме того, из-за этого ухудшается экологическая обстановка. Введение запрета разрешит или сведет к минимуму вышеперечисленные проблемы, а также избавит россиян от разбросанных на асфальте бычков, считают авторы документа. Они направили соответствующий запрос в Минздрав.

В ноябре правительство России поддержало проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ в России. Законопроект разработало Государственное собрание — Курултай республики Башкортостан. Речь идет о повышении штрафов до 2-3 тысяч рублей. Сейчас штраф за подобные правонарушения составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей.

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