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16:44, 30 сентября 2024Россия

В России оценили вероятность повышения штрафов за курение

Кабмин поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Кабмин поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ в России, передает РИА Новости.

Законопроект разработало Государственное собрание — Курултай республики Башкортостан. Речь идет о повышении штрафов до 2-3 тысяч рублей. Сейчас штраф за подобные правонарушения составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей.

В правительстве России оценили вероятность повышения штрафов, отметив, что «сама концепция законопроекта заслуживает внимания, но требует доработки в части формулировок».

В частности, в кабмине призвали формулировку «на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций» привести в соответствие с действующим законодательством, где речь идет не только о запрете курения на территории школ и детских садов, а всех учреждений, предназначенных для оказания образовательных услуг.

Ранее в Башкирии ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах, приравняв их к табачным изделиям. За первое нарушение жителям региона придется заплатить 500 рублей, а за повторное — 1 тысячу рублей.

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      Елена Торубарова
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