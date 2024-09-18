В российском регионе ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

Депутаты Курултая Башкирии ввели штрафы за курение вейпов в общественных местах

Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях республики. За первое нарушение жителям региона придется заплатить 500 рублей, а за повторное — 1000 рублей.

Как подчеркнул председатель местного парламента Константин Толкачев, принятый закон приравнивает курение вейпов, электронных сигарет и кальянов к табачным изделиям и распространяет на них имеющиеся виды наказаний. Таким образом, использовать устройства для употребления никотиносодержащих жидкостей запретили в школах, больницах, поездах, на остановках общественного транспорта, в парках, подземных и надземных пешеходных переходах, а также в местах проведения публичных мероприятий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вопрос законности вейпов в России остается открытым. Соответствующий законопроект депутаты подготовили еще в январе 2022 года.