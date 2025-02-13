В России рассказали о работе команд по подготовке к переговорам по Украине

Сенатор Долгов назвал деликатной работу по подготовке к переговорам по Украине

Работа команд по подготовке к переговорам по завершению украинского конфликта будет комплексной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Константин Долгов. Он также назвал эту работу деликатной.

«Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что началась работа по подготовке. Будут конкретные поручения — будет и работа, информация будет появляться по мере формирования команды. Любые переговоры подразумевают формирование делегаций, состава переговорщиков, — сказал сенатор. — Принципиальные сигналы вчера были даны, ну а дальше процесс, как я понимаю, крайне деликатный».

Ключевым вопросом, по мнению Долгова, станет позиция команды другой стороны, которую, как считает политик, невозможно предугадать.

«Дипломатическая работа российский команды будет комплексной. Но какой конкретно, какими будут поручения — говорить рано. Когда появится конкретика, об этом заявят», — заключил политик.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поручили своим помощникам немедленно начать подготовку к встрече на высшем уровне. При этом он добавил, что процесс находится в самой начальной стадии и пока говорить о его рамках и составе участников преждевременно.