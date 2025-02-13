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17:28, 13 февраля 2025Бывший СССР

В СБУ введение санкций против Порошенко объяснили угрозой нацбезопасности

СБУ: Санкции против Порошенко ввели из-за угрозы нацбезопасности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова, а также экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из-за угрозы нацбезопасности. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«СНБО ввел бессрочные санкции к пяти гражданам из-за угрозы национальной безопасности. (...) Предложения по применению санкций были вынесены на рассмотрение СНБО с учетом имеющихся угроз национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в сообщении ведомства.

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В СБУ также напомнили, что большинство попавших под санкции граждан уже являются фигурантами уголовных дел. В частности Порошенко и Медведчук обвиняются в государственной измене, а также содействии деятельности террористической организации. Олигарха Игоря Коломойского же обвиняют в легализации полученных незаконным путем средств и завладении чужим имуществом.

СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Жеваго, Боголюбова и Медведчука 12 февраля. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снимет с них ограничительные меры, если выведенные деньги вернут обратно в страну.

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