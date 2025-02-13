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11:46, 13 февраля 2025Спорт

В Союзе биатлонистов России заявили о проблеме по вывозу оружия в Европу

Вице-президент СБР Ростовцев заявил о проблеме по вывозу оружия в Европу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев объяснил, почему биатлонисты России не проводят сборы в Европе. Его слова приводит Sport24.

Ростовцев заявил, что СБР столкнулся с непреодолимой проблемой по вывозу оружия из России в Европу. «Мы работаем над этим, но сейчас политическая ситуация влияет на наши возможности», — добавил вице-президент СБР.

Он также подчеркнул, что российские лыжники, отправившиеся на сборы в Европу, тренируются за личные деньги, а у биатлонистов такой возможности нет.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России. Он отметил, что если не будет хороших патронов, то он закончит выступления. После этого четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал отправить ответственных за ситуацию в Магадан.

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