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12:03, 13 февраля 2025Силовые структуры

В СВР прокомментировали разговор Путина и Трампа

Нарышкин заявил, что разговор Путина и Трампа создал условия для работы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом создал условия для продолжения работы. Об этом ТАСС рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Нарышкин назвал разговор содержательным и глубоким. По его словам, было дано поручение, чтобы работа продолжалась на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб.

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Разговор двух лидеров состоялся 12 февраля. Среди прочего они обсудили урегулирование конфликта на Украине.

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