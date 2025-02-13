В СВР прокомментировали разговор Путина и Трампа

Нарышкин заявил, что разговор Путина и Трампа создал условия для работы

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом создал условия для продолжения работы. Об этом ТАСС рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Нарышкин назвал разговор содержательным и глубоким. По его словам, было дано поручение, чтобы работа продолжалась на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб.

Разговор двух лидеров состоялся 12 февраля. Среди прочего они обсудили урегулирование конфликта на Украине.