В России ответили на заявление Трампа о смерти БРИКС

Давление США на БРИКС связано с желанием Вашингтона защитить положение доллара на международном финансовом рынке, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на заявление президента США Дональда Трампа о смерти БРИКС на фоне угроз введения новых тарифов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «смерти» БРИКС после его угроз ввести пошлины.
«Американцы, естественно, будут делать все, чтобы защитить гегемонию доллара, это абсолютно понятно, это то преимущество экономики, которое США заполучили, и этим они пользуются, за это они будут воевать со всем миром. Все, что США делали для господства в мире, его однополярности, уже ушло. Как бы они этому не сопротивлялись, дороги назад не будет, мир многополярный», — объяснил Чепа.
Старания Вашингтона будут безрезультатными, БРИКС будет существовать, и расчеты в национальных валютах, чему противятся США, будут, никто не запретит: никто не запретит двусторонние, равноправные, взаимовыгодные отношения между странами
До этого глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что страны БРИКС могут попытаться уйти от использования доллара. Однако в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится. «Страны могут говорить об этом (уходе от доллара — прим. «Ленты.ру»), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», — отметил он.
В конце января Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. По его словам, страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара. Он заявил, что в противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин. Политик также пригрозил, что не позволит страна БРИКС «продавать свои товары на великолепном американском рынке».