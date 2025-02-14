В России ответили на заявление Трампа о смерти БРИКС

Депутат Госдумы Чепа: США давят на БРИКС в попытке защитить гегемонию доллара

Давление США на БРИКС связано с желанием Вашингтона защитить положение доллара на международном финансовом рынке, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на заявление президента США Дональда Трампа о смерти БРИКС на фоне угроз введения новых тарифов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «смерти» БРИКС после его угроз ввести пошлины.

«Американцы, естественно, будут делать все, чтобы защитить гегемонию доллара, это абсолютно понятно, это то преимущество экономики, которое США заполучили, и этим они пользуются, за это они будут воевать со всем миром. Все, что США делали для господства в мире, его однополярности, уже ушло. Как бы они этому не сопротивлялись, дороги назад не будет, мир многополярный», — объяснил Чепа.

Старания Вашингтона будут безрезультатными, БРИКС будет существовать, и расчеты в национальных валютах, чему противятся США, будут, никто не запретит: никто не запретит двусторонние, равноправные, взаимовыгодные отношения между странами Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

До этого глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что страны БРИКС могут попытаться уйти от использования доллара. Однако в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится. «Страны могут говорить об этом (уходе от доллара — прим. «Ленты.ру»), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», — отметил он.

В конце января Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. По его словам, страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара. Он заявил, что в противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин. Политик также пригрозил, что не позволит страна БРИКС «продавать свои товары на великолепном американском рынке».