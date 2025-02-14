Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:0
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
1:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аугсбург
0:0
2-й тайм
live
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|22-й тур
Болонья
1:2
2-й тайм
live
Торино
Италия — Серия А|25-й тур
Брест
1:1
2-й тайм
live
Осер
Франция — Лига 1|22-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
2:0
2-й тайм
live
Челси
Англия — Премьер-лига|25-й тур
Жирона
0:1
2-й тайм
live
Хетафе
Испания — Примера|24-й тур
23:40, 14 февраля 2025Спорт

Двалишвили заявил об отсутствии у Нурмагомедова достойного соперника

Двалишвили: Хабиб ушел непобежденным, так как не встретил достойного соперника
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал о своем отношении к бойцам из Дагестана, в том числе к Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит europop.ge.

Двалишвили назвал дагестанцев действительно хорошими бойцами. По его словам, они всегда выделялись в боевых искусствах и выигрывали соревнования. «Но при этом они обычные люди, им не помогают небесные силы. Они обычные спортсмены, их могут побеждать другие, как было в моем случае. Хабиб ушел непобежденным, но он просто не встретил достойного соперника», — заявил грузин.

На турнире UFC 311 Двалишвили победил россиянина Умара Нурмагомедова. Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова потерпел первое поражение в карьере после 18 побед.

В активе Двалишвили 19 побед при четырех поражениях. Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

      Белый дом лишил журналистов агентства AP доступа в Овальный кабинет

      Глава МИД Британии призвал Украину участвовать в любых мировых переговорах

      Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для встречи Путина с Трампом

      Двалишвили заявил об отсутствии у Нурмагомедова достойного соперника

      Депутат Рады назвал главную проблему Украины

      Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot

      В Британии прокомментировали слова Вэнса о миграционном кризисе в ЕС

      Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала

      В России заявили о гибели половины захваченных ВСУ жителей Николаево-Дарьино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше