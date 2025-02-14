Двалишвили заявил об отсутствии у Нурмагомедова достойного соперника

Двалишвили: Хабиб ушел непобежденным, так как не встретил достойного соперника

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал о своем отношении к бойцам из Дагестана, в том числе к Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит europop.ge.

Двалишвили назвал дагестанцев действительно хорошими бойцами. По его словам, они всегда выделялись в боевых искусствах и выигрывали соревнования. «Но при этом они обычные люди, им не помогают небесные силы. Они обычные спортсмены, их могут побеждать другие, как было в моем случае. Хабиб ушел непобежденным, но он просто не встретил достойного соперника», — заявил грузин.

На турнире UFC 311 Двалишвили победил россиянина Умара Нурмагомедова. Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова потерпел первое поражение в карьере после 18 побед.

В активе Двалишвили 19 побед при четырех поражениях. Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.