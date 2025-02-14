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07:59, 14 февраля 2025Экономика

Финансист назвала причины требования банка досрочно погасить ипотеку

Финансист Шайдуллина: Банк может потребовать досрочно погасить ипотеку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Для того, чтобы банк потребовал от заемщика досрочно погасить ипотечный кредит, нужны веские основания. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.

Среди возможных причин такого требования она назвала нецелевое использование кредитных денег, систематические просрочки по платежам и отказ от обязательного страхования залогового имущества. Финансист подчеркнула, что банк не может произвольно требовать досрочной выплаты кредита по ипотеке.

«Ухудшение финансового положения заемщика, смена работы или место жительства не являются законными основаниями для таких требований. Если банк настаивает на досрочном погашении по этим причинам, его действия можно оспорить», — сказала Шайдуллина, призвав внимательно читать договор по кредиту при его заключении.

Ранее адвокат и управляющий партнер международной юридической организации Legal World Ирина Калинина предупредила россиян о риске потери жилья. По ее словам, это может произойти при неуплате ипотеки, а также в ряде других случаев.

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