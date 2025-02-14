Финансист назвала причины требования банка досрочно погасить ипотеку

Финансист Шайдуллина: Банк может потребовать досрочно погасить ипотеку

Для того, чтобы банк потребовал от заемщика досрочно погасить ипотечный кредит, нужны веские основания. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.

Среди возможных причин такого требования она назвала нецелевое использование кредитных денег, систематические просрочки по платежам и отказ от обязательного страхования залогового имущества. Финансист подчеркнула, что банк не может произвольно требовать досрочной выплаты кредита по ипотеке.

«Ухудшение финансового положения заемщика, смена работы или место жительства не являются законными основаниями для таких требований. Если банк настаивает на досрочном погашении по этим причинам, его действия можно оспорить», — сказала Шайдуллина, призвав внимательно читать договор по кредиту при его заключении.

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