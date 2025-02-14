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20:47, 14 февраля 2025Спорт

Футболист «Динамо» заявил о желании пожить в США

Вратарь «Динамо» Лещук: Я пожил бы в США недолгий срок ради опыта
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук заявил о желании пожить в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Лещук отметил, что пожил бы в США недолгий срок ради опыта. «Для меня пожить год‑два за границей нужно для получения полной картины. Я же был там в качестве туриста. А когда живешь в стране, не обязательно мотаться в туристические места, в центр, где грязно. Это все равно другой формат», — объяснил футболист.

Ранее Лещук рассказал о последней крупной покупке. Голкипер заявил, что приобрел ведро для охлаждения шампанского ручной работы за 300 тысяч рублей.

28-летний Лещук провел в текущем сезоне десять игр во всех турнирах. Один матч Российской премьер-лиги он отстоял на ноль.

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