Вратарь «Динамо» рассказал о покупке ведра для охлаждения шампанского за 300 тысяч рублей

Лещук рассказал о покупке ведра для охлаждения шампанского за 300 тысяч рублей

Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук рассказал о последней крупной покупке. Его слова приводит «Матч ТВ».

Игрок заявил, что это ведро для охлаждения шампанского. «Прилично стоит. Ну это такой бренд есть, Lalique называется. Это ручная работа. Ведро стоит что‑то около 300 тысяч рублей. Там силуэты женщин, очень красиво. Теперь радует меня, когда гости приходят», — заявил Лещук.

Голкипер добавил, что в среднем тратит в месяц около 300 тысяч рублей. «В основном остальные деньги уходят в инвестиции. Недвижимость, фондовый рынок. Акции, облигации? Ну да, только не в наши. В основном это американский рынок», — заявил вратарь.

Ранее Лещук рассказал, сколько денег тратит на еду. «Могу ли за год проесть миллион? Если ходить по ресторанам, то да», — заявил футболист.