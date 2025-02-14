Гашек рассказал об отказе от игры в хоккей с Путиным

Доминик Гашек рассказал об отказе от игры в хоккей с Владимиром Путиным

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на канале «Дмитрула» в YouTube рассказал, что дважды отказывался играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что предложения поступали во время его выступлений за московский «Спартак», Путин тогда был премьер-министром страны. «Я не ходил туда не потому, что имел что-то против Путина. Я не ходил, потому что хотел провести время с партнерами по команде», — заявил Гашек.

Вратарь добавил, что одноклубники были шокированы его отказом. «Только потом я понял, что для них значит Путин», — добавил чех.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе московского «Спартака». Этот клуб был последним в его профессиональной карьере.

Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения россиян на турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил чех.