ЦАСТ: Патрульный корабль «Виктор Великий» вышел на испытания в море

Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160, который построили для Военно-морского флота России, вышел на заводские ходовые испытания (ЗХИ) в Балтийское море. Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в Telegram.

Отмечается, что ЗХИ пятого корабля проекта начались 8 февраля. «Виктор Великий» построен на Зеленодольском заводе имени Горького. Он был заложен в ноябре 2016 года, а 7 мая 2024-го корабль «Виктор Великий» спустили на воду.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования исключительной экономической зоны, поиска пострадавших при морских катастрофах и пресечения контрабандной деятельности. В арсенал кораблей входит артиллерийская установка АК-176МА и пулеметы. Также их можно оснастить модулем контейнерного вооружения с ракетами «Калибр» или Х-35.

В августе 2024 года глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, что корабли проекта 22160 планируют модернизировать за счет установки новых систем противовоздушной обороны.