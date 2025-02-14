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14:35, 14 февраля 2025Спорт

Мостовой объяснил отсутствие российских тренеров в европейском футболе

Мостовой об отсутствии российских тренеров в Европе: Нет хороших агентов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил отсутствие российских тренеров в европейском футболе. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, дело не в слабой тренерской школе в стране. «Позиции в этом бизнесе давно заняты агентами и менеджерами. Поэтому сейчас во всех европейских чемпионатах сотни тренеров из Португалии и Испании», — заявил Мостовой.

Бывший футболист добавил, что не верит в изменение ситуации. «Для этого нужно иметь хорошего агента. Все же строится на дружбе, на связях, на родстве опять же», — отметил Мостовой.

Ранее Мостовой оценил вероятность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Экс-спортсмен заявил, что прожить на эту сумму нереально.

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