Мостовой об отсутствии российских тренеров в Европе: Нет хороших агентов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил отсутствие российских тренеров в европейском футболе. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, дело не в слабой тренерской школе в стране. «Позиции в этом бизнесе давно заняты агентами и менеджерами. Поэтому сейчас во всех европейских чемпионатах сотни тренеров из Португалии и Испании», — заявил Мостовой.

Бывший футболист добавил, что не верит в изменение ситуации. «Для этого нужно иметь хорошего агента. Все же строится на дружбе, на связях, на родстве опять же», — отметил Мостовой.

Ранее Мостовой оценил вероятность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Экс-спортсмен заявил, что прожить на эту сумму нереально.