Напавшему на российского полицейского американцу продлили арест

В Москве суд продлил арест американцу Татеру за нападение на полицейского

Мещанский районный суд Москвы продлили арест американцу Джозефу Татеру за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Содержание под стражей продлили еще на месяц. Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест.

Джозеф Татер был задержан в Москве в середине августа. Он устроил дебош в гостинице, когда его не смогли заселить в номер без миграционной карты. После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить.

Позднее выяснилось, что Татер приехал в Россию за политическим убежищем.