Названы самые распространенные среди долгожителей напитки

Исследователь Бюттнер: Долгожители чаще всего пьют чай, воду и вино

Чай, вода и вино оказались самыми распространенными напитками у долгожителей. К такому выводу пришел американский исследователь долголетия Дэн Бюттнер, пишет Daily Mirror.

Бюттнер рассказал, что много лет изучал образ жизни людей, живущих в «голубых зонах». В частности, он исследовал рацион питания жителей деревень в Японии, Греции, Италии и Коста-Рике, пытаясь понять, почему они живут дольше других людей в мире. «Они вообще не пьют молоко. У них на столе можно встретить разве что сыр из овечьего или козьего молока», — поделился наблюдениями эксперт.

Самыми распространенными напитками среди долгожителей исследователь назвал воду, чай и вино. Бюттнер также отметил, что вода необходима организму для нормальной работы, чай содержит ценные антиоксиданты, а вот вино такими полезными качествами не обладает. Однако эксперт считает, что оно неслучайно оказалось в списке. По его мнению, этот факт показывает важный принцип здоровья и долголетия — умеренность.

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