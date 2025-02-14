Организаторы гонки в Италии объяснили отсутствие флага РФ у Большунова в протоколе

Итальянец Риера об отсутствии флага у Большунова: У нас не было особых дискуссий

Представитель оргкомитета международной лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic Мартин Риера объяснил отсутствие российского флага в протоколе у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова приводит SVT.

Он отметил, что решение о выступлении Большунова под нейтральным флагом было принято сразу. «У нас не было особых дискуссий», — заявил Риера.

Изначально в протоколе участников соревнований у Больушнова был российский флаг. Его убрали за несколько часов до старта гонки.

Соревнование состоялось в четверг, 13 февраля. Большунов первым пришел к финишу гонки на 30 километров классическим стилем, обогнав ближайшего преследователя — итальянца Лоренца Бузину на 14,4 секунды.