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10:31, 14 февраля 2025Спорт

Организаторы гонки в Италии объяснили отсутствие флага РФ у Большунова в протоколе

Итальянец Риера об отсутствии флага у Большунова: У нас не было особых дискуссий
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Представитель оргкомитета международной лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic Мартин Риера объяснил отсутствие российского флага в протоколе у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова приводит SVT.

Он отметил, что решение о выступлении Большунова под нейтральным флагом было принято сразу. «У нас не было особых дискуссий», — заявил Риера.

Изначально в протоколе участников соревнований у Больушнова был российский флаг. Его убрали за несколько часов до старта гонки.

Соревнование состоялось в четверг, 13 февраля. Большунов первым пришел к финишу гонки на 30 километров классическим стилем, обогнав ближайшего преследователя — итальянца Лоренца Бузину на 14,4 секунды.

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