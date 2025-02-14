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09:36, 14 февраля 2025Наука и техника

Отряд российских кораблей провел противолодочные учения в Яванском море

Минобороны России: Корветы ТОФ провели противолодочные учения в Яванском море
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России принял участие в проведении противолодочных учений в Яванском море. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

В мероприятии были задействованы корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» и палубные вертолеты Ка-27М. В ходе учений отрабатывались действия по поиску подводных целей, уничтожение кораблей условного противника и противодействие потенциальным воздушным угрозам.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на Минобороны Японии рассказало, что вблизи территориальных вод страны были замечены три российских военных корабля.

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