Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:0
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
0:1
1-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аугсбург
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|22-й тур
Болонья
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|25-й тур
Брест
Сегодня
22:45 (Мск)
Осер
Франция — Лига 1|22-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|25-й тур
Жирона
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|24-й тур
19:11, 14 февраля 2025Спорт

Овечкин раскрыл планы на перерыв в чемпионате НХЛ

Овечкин будет тренироваться с чемпионом ОИ Каспарайтисом во время перерыва в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл планы на паузу в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале его команды.

Овечкин рассказал, что во время перерыва будет заниматься вместе со своим хорошим другом и звездой НХЛ Дарюсом Каспарайтисом. «Мы уже начали совместные тренировки. Спасибо Касперу за помощь!» — отметил он.

Каспарайтис — олимпийский чемпион 1992 года в составе объединенной команды бывших республик СССР. Также в его активе серебро и бронза Игр 1998-го и 2002-го соответственно вместе со сборной России. В НХЛ он выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинс», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Для «Вашингтона» регулярный чемпионат возобновится 22 февраля. Во время паузы состоится Турнир четырех наций, в котором примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Российская команда приглашение на турнир не получила.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин собирает команду тяжеловесов». На Западе раскрыли возможный состав переговорной группы России по Украине

      Зеленский заявил о карте размещения иностранного контингента на Украине

      Российская тревел-блогерша назвала одну дешевую страну для зимнего путешествия

      В сети раскритиковали наряд самой красивой женщины в мире на премьере фильма

      Известный телеведущий объявил о завершении 50-летней карьеры

      Глава Минобороны Германии назвал неприемлемой речь Вэнса

      Над Черным морем заметили украинский беспилотник

      Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным при одном условии

      Зеленский исключил подписание мирного соглашения в Мюнхене

      Имущество бывшего российского сенатора Арашукова передали государству

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше