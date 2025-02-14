Овечкин раскрыл планы на перерыв в чемпионате НХЛ

Овечкин будет тренироваться с чемпионом ОИ Каспарайтисом во время перерыва в НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл планы на паузу в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале его команды.

Овечкин рассказал, что во время перерыва будет заниматься вместе со своим хорошим другом и звездой НХЛ Дарюсом Каспарайтисом. «Мы уже начали совместные тренировки. Спасибо Касперу за помощь!» — отметил он.

Каспарайтис — олимпийский чемпион 1992 года в составе объединенной команды бывших республик СССР. Также в его активе серебро и бронза Игр 1998-го и 2002-го соответственно вместе со сборной России. В НХЛ он выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинс», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Для «Вашингтона» регулярный чемпионат возобновится 22 февраля. Во время паузы состоится Турнир четырех наций, в котором примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Российская команда приглашение на турнир не получила.